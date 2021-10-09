افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد أوجار – صور
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٠]
أوجار، 9 أكتوبر، أذرتاج
افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشيهيد ضابط القوات الخاصة النقيب ائلتشين اسماعيلوف التذكاري المنقوش عليه صور الشهيد امرال وسائر الشهداء.
وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد اسماعيلوف وزملاؤه المقاتلون وقيادة المحافظة ومجتمع القرية.
وزار المشاركون مدفن الشهيد النقيب اسماعيلوف واهدوه ثواب الفاتحة كما ابلغ مراسل وكالة أذرتاج المشارك في الحفل.
وقلد النقيب اسماعيلوف بعد استشهاده بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير جبرائيل" و"لتحرير كلبجار" و"لتحرير فضولي" و"الشجاعة" من الدرجة الثالثة.
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