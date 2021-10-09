باكو فاير يخسر أمام خيلة ضيفه 5-7
AzerTAg.az
باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج
خسر باكو فاير أمام خيلة ضيفه بحساب 5-7 في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب مجمع اولمبيك ستار بالعاصمة باكو قادها طاقم الحكام المؤلف من غفارلي وخليلوف وحسنوف وعسكروف بمساعدة ضابط الوقت حسينوف بدون جماهير.
وسجل اهداف صاحب الارض قولييف د11ث12 رج ود14ث47 ود32ث49 وسلطانوف د13ث44 ود24ث05 وإسماعيلوف د31ث31 ود37ث46 ورد عليها باشايف د03ث28 ود09ث02 ود13ث26 وعلييف د18ث55 وصمدزاده د30ث46.
وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من باكو فاير بالبطاقة الحراء.
وبهذا الفوز ارتفع خيلة الى المركز الخامس برصيد 3 نقاط بدون فارق الاهداف 11-12 فيما تراجع باكو فاير الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف 17-13.
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