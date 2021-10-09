أذربيجان: تسجيل 904 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1196 مصاب ووفاة 13 مصابا في 8 أكتوبر

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

سجلت إصابة 904 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1196 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 8 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 490 ألف و130 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 470 ألف و861 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و638 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و631 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و664 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و932 ألف و673 فحص طبي.