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    أذربيجان: تسجيل 904 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1196 مصاب ووفاة 13 مصابا في 8 أكتوبر

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٠]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

    سجلت إصابة 904 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1196 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 8 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 490 ألف و130 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 470 ألف و861 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و638 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و631 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و664 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و932 ألف و673 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 904 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1196 مصاب ووفاة 13 مصابا في 8 أكتوبر
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