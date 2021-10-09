أذربيجان: تسجيل 904 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1196 مصاب ووفاة 13 مصابا في 8 أكتوبر
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٠]
باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(
سجلت إصابة 904 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1196 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 8 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 490 ألف و130 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 470 ألف و861 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و638 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و631 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و664 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و932 ألف و673 فحص طبي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٦]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٢]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٩]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٧]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٣]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٠٠]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٠]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٨]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٦]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٠]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٦]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠١]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك