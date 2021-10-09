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    أذربيجان: تطعيم 39 ألف جرعة من لقاح كورونا 8 أكتوبر

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 ألفا و789 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 8 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 13 ألفا و121 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و25 ألفا و668 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و923 ألف و55 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و863 ألف و636 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و59 ألفا و419 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 39 ألف جرعة من لقاح كورونا 8 أكتوبر
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