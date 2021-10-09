رجال الأعمال الأتراك يقومون بزيارة عمل إلى أذربيجان

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

من المتوقع أن يقوم رجال الأعمال الأتراك بزيارة عمل أخرى إلى أذربيجان في 12 أكتوبر.

افادت وكالة اذرتاج أنه خلال الزيارة، ستلتقي الشركات مع رؤساء الشركات الأذربيجانية ومدراء المشتريات لمناقشة فرص التعاون المستقبلية، وفقا لقواعد الوباء. خلال الزيارة، سيزور رجال الأعمال الأتراك الشركات المحلية. يمكن لرجال الأعمال المحليين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركة المهتمين بالمشروع ولديهم جواز سفر كوفيد -19 المشاركة في الحدث عن طريق التسجيل المسبق.

يذكر أن رجال الأعمال الأتراك العاملين في أذربيجان سيشاركون في هذا الحدث أيضا.

إن المشروع مدعوم من قبل وزارة الاقتصاد ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (أذبرومو) وجمعية تنمية ريادة الأعمال النسائية في أذربيجان وتنظمه وزارة التجارة التركية وجمعية المصدرين الأتراك.