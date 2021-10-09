انتخاب رئيس جديد لتحالف وكالات أنباء اوروبا

فيينا، 9 أكتوبر، أذرتاج

عقدت الجمعية العامة لتحالف وكالات انباء اوروبا ايانا في فيينا 8 اكتوبر.

أفادت أذرتاج أن الجمعية العامة انتخبت المدير التنفيذي لوكالة ابا النمساوية كليمينس بيغ رئيسا جديدا للتحالف لمدة عامين مقبلين.

وكانت وكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتـــاج بين الوكالات المؤيدة بترشيح بيغ.

يذكر أن الجمعية العامة المؤجلة العام السابق بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقدت هذا العام حضوريا بمشاركة ممثلي الوكالات الاعضاء ومن جملتها وكالة أذرتاج.

كما انتخبت الجمعية العامة عضوين جديدين لمكتب ايانا وهما رئيس فرانس برس فابريسياس فريس والمدير العام لوكالة فينا من البوسنة والهرسك ائلمير هوريموفيتش. وصدقت الجمعية العامة على تمديد مدة عمل الامين العام للتحالف ألكساندرو ايون جيبوي لمدة ثلاث سنوات تالية.

ومنحت "جائزة ماكسيم مينتشيف" المؤسسة لذكرى رئيس وكالة بتا البلغارية السابقة المتوفى بسبب كوفيد 19 لوكالة دبا الالمانية.

وقررت الجمعية العامة بعقد اجتماع تال في كييف خريف العام المقبل.

ونظمت على هامش الجمعية العامة فعاليات كرست للذكرى السنوية الـ75 لوكاة ابا النمساوية.

يذكر أن وكالة أذرتاج المنتسبة الى عضوية ايانا عام 2008م من الاعضاء الناشطة فعالا في أنشطة التحالف.