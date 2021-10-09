أراز نخجوان يتغلب على نفطجي الرياضي 4-1

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

تغلب أراز نخجوان على نفطجي الرياضي 4-1 في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب مجمع اولمبيك ستار بالعاصمة باكو قادها طاقم الحكام المؤلف من جبرائيلوف ونصيروف ومحمدوف وصمدلي بمساعدة ضابط الوقت حسينوف بدون جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض باقروف د11ث53 ود18ث13 وعطايف د31ث03 ود32ث24 ورد عليها حاجييف د22ث16.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من اراز نخجوان ولاعبا من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي وطرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء د28ث21.

وبهذه النتيجة ارتفع أراز نخجوان الى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف 8-3 فيما ظل نفطجي الرياضي بالمركز الثامن الاخير بدون رصيد وفارق الاهداف 3-13.