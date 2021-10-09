ريكورد كلاب يدمر أليانس مضيفه 0-6
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٥]
باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج
دمر ريكورد كلاب مضيفه أليانس 0-6 في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب مجمع اولمبيك ستار بالعاصمة باكو قادها طاقم الحكام المؤلف من خليلوف وغفارلي وحسنوف ومحمودوف بمساعدة ضابط الوقت حسينوف بدون جماهير.
وجاءت اهداف الضيف من طرف بهلولي د13ث08 ود38ث44 وصادقي د13ث24 وقهرماني د15ث24 وجعفري د33ث45 وبابائي د39ث34.
وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
وبهذا الفوز صعد ريكورد كلاب الى المركز الرابع برصيد 3 نقاط مع فارق الاهداف 8-4 فيما استقر أليانس بالمركز السابع بدون رصيد وفارق الاهداف 8-16.
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