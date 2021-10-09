المنتخب ت19 يخسر أمام ايكول 3-8
AzerTAg.az
باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج
خسر المنتخب تحت 19 عاما امام أيكول مضيفه 3-8 في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب مجمع اولمبيك ستار بالعاصمة باكو قادها طاقم الحكام المؤلف من نصيروف وجبرائيلوف ومحمدوف وحسينوف بمساعدة ضابط الوقت حسينوف بدون جماهير.
وسجل اهداف صاحب الارض سامر د03ث25 ود31ث36 وتوفيق د04ث42 ود06ث25 ومهدي د14ث59 وعسكر د15ث23 وفائق د22ث19 وفريد د37ث52 ورد عليها فؤاد د12ث29 ومحمد د28ث26 ونورلان د32ث47.
وعاقب الحكم لاعبا والمدير الفني من الضيف بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم.
وبهذا الفوز ارتفع ايكول الى المركز الأول برصيد 6 نقاط وفارق الاهداف 18-5 فيما استقر المنتخب ت19 بالمركز السادس بدون رصيد وفارق الاهداف 7-14.
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