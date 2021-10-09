المنتخب ت19 يخسر أمام ايكول 3-8

العقيد خليلوف: أذربيجان كانت محترمة دائما بمصالح ايران وهي متوقعة عن حق مقابل ذلك

لم تعترض إيران أبدا على تدمير أرمينيا المساجد واهانتها لها وسائر الوحشيات في اراضي أذربيجان المحتلة