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    انتهاء تدريبات المقر المشتركة "ايترنيتي 2021" في تبيليسي

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٨]

    تبيليسي، 9 أكتوبر (أذرتاج)

    انتهت تدريبات المقر "ايترنيتي 2021" في تبيليسي بمشاركة العسكريين من أذربيجان وتركيا وجورجيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان كبار الموظفين من البلدان الثلاثة حضروا حفل انتهاء التدريبات.

    قال نائب قائد القوات الدفاعية الجورجية الجنرال زازا جيخيدزه في كلمة ألقاها في الحفل ان التدريبات أنجزت بنجاح وكانت مكونة من جزئين نظري وتطبيقي ونفذ العسكريون من البلدان الثلاثة المشاركة بنجاح المهام المتعلقة بحماية المشاريع الاقتصادية الإقليمية.

    AZERTAG.AZ :انتهاء تدريبات المقر المشتركة "ايترنيتي 2021" في تبيليسي
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