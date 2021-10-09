أذربيجان وتركيا وجورجيا تشكل لجنة مشتركة حول الجمارك

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تشكل أذربيجان وتركيا وجورجيا لجنة مشتركة حول الجمارك.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جهاز الجمارك الحكوومي سفر مهدييف.

قال رئيس جهاز الجمارك الحكوومي: "وقعنا مع زملائنا على البروتوكول عن إنشاء لجنة ثلاثية معنية بقضايا الجمارك بين أذربيجان وتركيا وجورجيا. أثق في أن اللجنة ستسهم في زيادة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال الجمارك".