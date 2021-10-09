  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان وتركيا وجورجيا تشكل لجنة مشتركة حول الجمارك

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تشكل أذربيجان وتركيا وجورجيا لجنة مشتركة حول الجمارك.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جهاز الجمارك الحكوومي سفر مهدييف.

    قال رئيس جهاز الجمارك الحكوومي: "وقعنا مع زملائنا على البروتوكول عن إنشاء لجنة ثلاثية معنية بقضايا الجمارك بين أذربيجان وتركيا وجورجيا. أثق في أن اللجنة ستسهم في زيادة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال الجمارك".

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وتركيا وجورجيا تشكل لجنة مشتركة حول الجمارك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
    بدء أعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة – تابقاراقويونلو – قاشالتي – نافتالي
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎٨]
    رجال الأعمال الأتراك يقومون بزيارة عمل إلى أذربيجان
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٢٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    عقد جلسة تالية لمجلس أذربيجان الاقتصادي
    أذربيجان وتركيا وجورجيا تشكل لجنة مشتركة حول الجمارك أذربيجان وتركيا وجورجيا تشكل لجنة مشتركة حول الجمارك