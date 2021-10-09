تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من احتلال أرمينيا

فضولي المحررة، هادروت المحررة، 9 أكتوبر، أذرتاج

نظمت وزارة الدفاع جولة إعلامية لمدينة فضولي وقصبة هادروت لمحافظة خوجاوند المحررتين من الاحتلال الارميني بمشاركة مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن ممثلي وسائل الاعلام المشاركين في الجولة الإعلامية يصورون الاوضاع الحالية للمناطق ويجرون مقابلات صحافية مع جنود شاركوا في الحرب الوطنية وكذلك الذين يؤدون الخدمة العسكرية لدى وحدات عسكرية مرابطة بهما.

وتحدث الجنود عن ذكرياتهم عن عمليات قتالية منفذة بنجاح باتجاهي هادروت وفضولي.