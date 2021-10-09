  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من احتلال أرمينيا

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٤:٣٨]

    فضولي المحررة، هادروت المحررة، 9 أكتوبر، أذرتاج

    نظمت وزارة الدفاع جولة إعلامية لمدينة فضولي وقصبة هادروت لمحافظة خوجاوند المحررتين من الاحتلال الارميني بمشاركة مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن ممثلي وسائل الاعلام المشاركين في الجولة الإعلامية يصورون الاوضاع الحالية للمناطق ويجرون مقابلات صحافية مع جنود شاركوا في الحرب الوطنية وكذلك الذين يؤدون الخدمة العسكرية لدى وحدات عسكرية مرابطة بهما.

    وتحدث الجنود عن ذكرياتهم عن عمليات قتالية منفذة بنجاح باتجاهي هادروت وفضولي.

    AZERTAG.AZ :تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من احتلال أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]
    الملحق العسكري التركي الجديد يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا يوقعان خطة التعاون الثنائي
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]
    اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والجورجي والتركي
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥‎٣]
    بدء تدريب "Eternity-2021" في جورجيا
    تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من احتلال أرمينيا تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من احتلال أرمينيا تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من احتلال أرمينيا