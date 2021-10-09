أذربيجان: تسجيل 1017 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1119 مصاب ووفاة 16 مصابا في 9 أكتوبر

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

سجلت إصابة 1017 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1119 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس في 9 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 491 ألف و147 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 471 ألف و980 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و654 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و513 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و679 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و944 ألف و352 فحص طبي.