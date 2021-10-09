أذربيجان: تطعيم نحو 40 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 39 ألفا و890 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 9 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 13 ألفا و816 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و26 ألفا و74 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و962 ألف و945 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و877 ألف و452 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و85 ألفا و493 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.