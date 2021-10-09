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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]

    تبيليسي، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2844 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 631 ألف و563 شخص.

    إن 9221 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 598 الف و468 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد