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    نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات – صورة

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 9 تشرين الأول، أذرتاج

    نظمت مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الاولى لكرة قدم الصالات.

    أفادت أذرتاج أن حصاد الجولة الاولى جاءت كما يلي:

    ياسامال – اولدوز 3-2، الحكام امير اصلانوف وبالاشوف واقايف ومحمدوف

    شوشا – باكو فاير الثاني 5-2 ، الحكام حسينوف وعسكروف وحسينوف وعسكروف

    مترو باكو – ستار كارغو 1-12، الحكام اقايف وامير اصلانوف وبالاشوف ونجفوف

    دسته اوردوباد – ستاندارد 2-13، الحكام حسينوف وحسينوف وعسكروف ومحمودوف

    فورزا نفطجي – باسو 7-0، الحكام قولييف وحسينوف والسيدة نبييفا وصمدلي

    أليانس غروب – قراباغ فضولي 7-3، الحكام عسكروف وحسينوف والسيدة نبييفا وحسينوف

    اكاديمية الرياضة – زنكيلان 1-0، الحكام حسينوف وقولييف وعسكروف وأسدوف

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 ستاندارد 1 1 0 0 13-2 3

    2 ستار كارغو 1 1 0 0 12-1 3

    3 فورزا نفطجي 1 1 0 0 7-0 3

    4 أليانس غروب 1 1 0 0 7-3 3

    5 شوشا 1 1 0 0 5-2 3

    6 ياسامال 1 1 0 0 3-2 3

    7 الاكاديمية 1 1 0 0 1-0 3

    10 زنكيلان 1 0 0 1 0-1 0

    8 أولدوز 1 0 0 1 2-3 0

    9 باكو فاير الثاني 1 0 0 1 2-5 0

    11 قراباغ فضولي 1 0 0 1 3-7 0

    12 باسو 1 0 0 1 0-7 0

    13 دسته أوردوباد 1 0 0 1 2-13 0

    14 مترو باكو 1 0 0 1 1-12 0

     

    AZERTAG.AZ : نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات – صورة
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    نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات – صورة