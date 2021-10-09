نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات – صورة
AzerTAg.az
باكو، 9 تشرين الأول، أذرتاج
نظمت مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الاولى لكرة قدم الصالات.
أفادت أذرتاج أن حصاد الجولة الاولى جاءت كما يلي:
ياسامال – اولدوز 3-2، الحكام امير اصلانوف وبالاشوف واقايف ومحمدوف
شوشا – باكو فاير الثاني 5-2 ، الحكام حسينوف وعسكروف وحسينوف وعسكروف
مترو باكو – ستار كارغو 1-12، الحكام اقايف وامير اصلانوف وبالاشوف ونجفوف
دسته اوردوباد – ستاندارد 2-13، الحكام حسينوف وحسينوف وعسكروف ومحمودوف
فورزا نفطجي – باسو 7-0، الحكام قولييف وحسينوف والسيدة نبييفا وصمدلي
أليانس غروب – قراباغ فضولي 7-3، الحكام عسكروف وحسينوف والسيدة نبييفا وحسينوف
اكاديمية الرياضة – زنكيلان 1-0، الحكام حسينوف وقولييف وعسكروف وأسدوف
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 ستاندارد 1 1 0 0 13-2 3
2 ستار كارغو 1 1 0 0 12-1 3
3 فورزا نفطجي 1 1 0 0 7-0 3
4 أليانس غروب 1 1 0 0 7-3 3
5 شوشا 1 1 0 0 5-2 3
6 ياسامال 1 1 0 0 3-2 3
7 الاكاديمية 1 1 0 0 1-0 3
10 زنكيلان 1 0 0 1 0-1 0
8 أولدوز 1 0 0 1 2-3 0
9 باكو فاير الثاني 1 0 0 1 2-5 0
11 قراباغ فضولي 1 0 0 1 3-7 0
12 باسو 1 0 0 1 0-7 0
13 دسته أوردوباد 1 0 0 1 2-13 0
14 مترو باكو 1 0 0 1 1-12 0
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