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    بدء أعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة – تابقاراقويونلو – قاشالتي – نافتالي

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]

    باكو، 9 أكتوبر (أذرتاج)

    بدأت اعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة وتابقاراقويونلو وقاشالتي ونافتالان بعد حفل إرساء حجر أساسه من قبل الرئيس إلهام علييف في 3 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان طول هذا الطريق البري 22 كم والذي سيربط بين 4 مناطق سكنية.

     

    AZERTAG.AZ :بدء أعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة – تابقاراقويونلو – قاشالتي – نافتالي
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