بدء أعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة – تابقاراقويونلو – قاشالتي – نافتالي
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
باكو، 9 أكتوبر (أذرتاج)
بدأت اعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة وتابقاراقويونلو وقاشالتي ونافتالان بعد حفل إرساء حجر أساسه من قبل الرئيس إلهام علييف في 3 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج ان طول هذا الطريق البري 22 كم والذي سيربط بين 4 مناطق سكنية.
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