الرئيس إلهام علييف يزور بلدة هادروت وقرية توغ لمحافظة خوجاوند

خوجاوند، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بزيارة الى بلدة هادروت وقرية توغ لمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة شارك في حفل وضع حجر الأساس للمسجد الجديد في بلدة هادروت ومحطة "هادروت" الفرعية الجديدة للطاقة الكهربائية بطاقة 35 كيلوفولت.

تفقد الرئيس إلهام علييف سير أعمال الإنشاء في الطرق "هادروت – جبرائيل - شكربكلي" و"توغ – هادروت" و"فضولي - هادروت".

ثم اجتمع رئيس الدولة مع ممثلي مجتمع محافظة خوجاوند وزار معهم قرية توغ.

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