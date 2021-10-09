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    عقد اجتماع تشاوري بين الوفدين التركي والإيراني في أنقرة

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:١١]

    أنقرة، 9 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

    عقد اجتماع تشاوري بين وفدي وزارتي الخارجية التركية والإيرانية في أنقرة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان نائب وزير الخارجية سادات أونال يرأس الوفد التركي وعلي باغيري غني الى الوفد الإيراني.

    بحسب وزارة الخارجية التركية، يناقش الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك سوريا وأفغانستان والقوقاز واليمن.

     

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع تشاوري بين الوفدين التركي والإيراني في أنقرة
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