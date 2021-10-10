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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يسافر الى قصبة هادروت وقرية توغ المحررتين من احتلال أرمينيا بمحافظة خوجاوند
    الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمسجد جديد في قصبة هادروت

    ١٠.١٠.٢٠٢١ [٢٠:٠٥‎]

    هادروت، خوجاوند، 10 أكتوبر، أذرتاج

    سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 اكتوبر الى قصبة هادروت وقرية توغ المحررتين من احتلال أرمينيا بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة وضع حجر الاساس لمسجد جديد بقصبة هادروت.

    واحيط الرئيس علييف علما بأن ارتفاع مئذنة المسجد الجديد لسكان قصبة هادروت 26 مترا ويتسع المسجد 250 مصل وطابقه الثاني يخصص للنسوة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يسافر الى قصبة هادروت وقرية توغ المحررتين من احتلال أرمينيا بمحافظة خوجاوند
    الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمسجد جديد في قصبة هادروت
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