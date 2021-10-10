الرئيس علييف يتفقد سير اعمال انشاء الطرق البرية الجديدة الواصلة الى هادروت – جبرائيل – شكور بايلي وتوغ – هادروت وفضولي – هادروت – صور

هادروت المحررة، خوجاوند، 10 أكتوبر، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 اكتوبر سير اعمال انشاء الطرق البرية الواصلة الى هادروت – جبرائيل – شكور بايلي وتوغ – هادروت وفضولي – هادروت بمحافظة خوجاوند.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف تستمر اعمال تنفيذ مشاريع الطرق البرية التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمحافظات منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين واحد تلك المشاريع انشاء الطريق البري الجديد الواصل الى هادروت وجبرائيل وشكور بايلي.

يذكر أن الطريق البري السريع الواصل الى حاجي قابل – مينجيوان – ممر زنكزور يمتد الى قصبة هادروت بمحافظة خوجاوند مبدئا من قسمه الذي يمر من خلال قرية شكور بايلي بمحافظة جبرائيل وطول الطريق البري المشيد 7ر39 كم وهو ذو 4 مسالك ويوافق مع الدرجة الفنية الاولى. ويجري حاليا على الطريق الجديد انشاء 7 جسور للسيارات واحدها عند تقاطع الطريق مع الطريق الواصل الى حاجي قابل ومينجيوان وممر زنكزور. وابلغ رئيس وكالة الطرق البرية صالح محمدوف أن جميع هذه الاعمال تنفذ بالتوازي مع اعمال تطهير اراضي الطرق البرية من الالغام والذخائر غير المتفجرة.

هذا ومن المعلوم أن الطريق البري الواصل الى شكور بايلي وجبرائيل وهادروت يمر من خلال اراضي محافظات خوجاوند وفضولي وجبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني حيث تربط الطرق الجديدة بين نحو 20 منطقة سكنية بعضها ببعض ومن ضمنها قصبة هادروت ومدينة جبرائيل.

واحيط الرئيس إلهام علييف علما كذلك بالطريق البري الجديد الواصل الى فضولي – هادروت وجاء فيه أن هذا الطريق البري الجديد ينطلق من طريق النصر ويرتبط بالطريق البري الجديد الواصل الى هادروت – جبرائيل – شكور بايلي. وطريق فضولي – هادروت البالغ طوله 13 كم من الدرجة الفنية الاولى وذو 4 مسالك.

وتعرف الرئيس إلهام علييف كذلك على سير اعمال انشاء الطريق البري الجديد الواصل الى توغ – هادروت بطول 18 كم وهو من الدرجة الفنية الثانية وذو مسلكين اثنين.