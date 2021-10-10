الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمحطة "هادروت" الفرعية – صور

هادروت المحررة، 10 أكتوبر، أذرتاج

وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 9 اكتوبر حجر الاساس لمحطة "هادروت" الفرعية للطاقة الكهربائية.

احاط رئيس شركة أذر ايشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية وقار احمدوف رئيس الدولة علما بأن الشركة أمدت خطوطا جويا لنقل الطاقة الكهربائية بطول 27 كم ذات الجهد الـ35 كيلو فولت الى محطة "هادروت" الفرعية من محطة "شكور بايلي" الفرعية ذات الجهد الـ11/35/10 كيلو فولت بمحافظة فضولي لتزويد قصبة هادروت بالطاقة الكهربائية. وبذلك تم تموين المنشآت الاستراتيجية الواقعة في قصبة هادروت بالطاقة الكهربائية بجانب انشاء محطة "طاش التي" الفرعية ذات 35/10 كيلو فولت لتزويد مدينة شوشا بالطاقة الكهربائية خلال مدة قصيرة. ومن اجل تغذية المحطة الفرعية أمدت خطوط النقل على امتداد 5ر53 كيلو متر من محطة هادروت.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس لمحطة "هادروت" الفرعية الجديدة.