الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مثملي مجتمع محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صور
AzerTAg.az
١٠.١٠.٢٠٢١ [٢١:١٥]
هادروت المحررة، خوجاوند، 10 أكتوبر، أذرتاج
اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 اكتوبر مع ممثلي مجتمع محافظة خوجاوند المحررة.
أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف ألقى كلمة في الاجتماع.
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