هادروت المحررة، خوجاوند، 10 أكتوبر، أذرتاج اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 اكتوبر مع ممثلي مجتمع محافظة خوجاوند المحررة. أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف ألقى كلمة في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مثملي مجتمع محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

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