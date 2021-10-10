الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور

توغ المحررة، خوجاوند، 10 أكتوبر، أذرتاج

سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 اكتوبر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة تنزه في قرية توغ وتحدث مع ممثلي المجتمع.