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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور

    ١٠.١٠.٢٠٢١ [٢١:١٦]

    توغ المحررة، خوجاوند، 10 أكتوبر، أذرتاج

    سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 اكتوبر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة تنزه في قرية توغ وتحدث مع ممثلي المجتمع.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور
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    الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور