باكو، 11 تشرين الأول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 تشرين الأول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172 أورو EUR 1 1.9682 دولار أسترالي AUD 1 1.2263 روبل بلاروس BYN 1 0.677 ريال برازيلي BRL 1 0.3123 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1124 كرون دنماركي DKK 1 0.2647 لاري جورجي GEL 1 0.5448 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.3362 دينار الكويت KWD 1 5.6341 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4063 بيسو المكسيك MXN 1 0.0821 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0966 كرون النرويج NOK 1 0.194 زلوتي بولندا PLN 1 0.427 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3951 دولار سنغافورة SGD 1 1.2499 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.1912 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.064 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1714 كرون التشيك CZK 1 0.0777 يوان الصين CNY 1 0.2638 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2873 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5272 كرون السويد SEK 1 0.1939 فرنك سويسرا CHF 1 1.8243 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1431 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5295 بيسو تشيلي CLP 100 0.2098 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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