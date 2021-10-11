أذربيجان: تسجيل 1032 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1043 مصاب ووفاة 10 مصابين في 10 أكتوبر

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1032 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1043 مصاب هذا المرض وتوفي 10 مصابين بالفيروس في 10 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 492 ألف و179 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 473 ألف و23 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و664 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و492 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و385 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و952 ألف و737 فحص طبي.