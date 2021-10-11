أذربيجان: تطعيم نحو 34 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 أكتوبر

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 33 ألفا و833 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 10 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 11 ألفا و726 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و22 ألفا و107 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و996 ألف و778 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و889 ألف و178 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و107 ألف و600 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.