التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 11 أكتوبر

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

اليوم الـ15 من الحرب الوطنية

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة كنجة بالمدافع الثقيلة ونتيجة لاستهداف المباني السكنية كثيرة الطوابق الواقعة وسط المدينة البعيدة كل البعد عن منطقة الجبهة آناء الليل لقي 7 مدنيين بما فيهم 3 نساء مصرعهم واصيب 34 آخر بما فيهم 16 امرأة و6 قاصرين بجانب تضرر اكثر من 10 مبان سكنية كثيرة الشقق واكثر من 100 منشأة مختلفة التخصص.

* وجهت النائبة الاولى لرئيس أذربيجان مهربان علييا نداء الى المجتمع الدولي بشأن العمل الارهابي الدموي الذي ارتكبته قوات أرمينيا الاحتلالية ضد الأهالي المسالمين العزل في مدينة كنجة.

* قالت وزارة الطوارئ في بيان حول نتائج عمليات البحث والانقاذ من تحت انقاض المباني المدمرة بالقصف الارميني الغاشم بالصاروخ الباليستي في كنجة أن فرق الطوارئ انتشلت من تحت الانقاض 17 جريحا وجثث 9 آخرين.

* حيدت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية صواريخ باليستية أطلقتها قوات أرمينيا الاحتلالية على مدينة منكجوير الصناعية الكبيرة الواقعة على بعد يزيد عن 100 كم عن منطقة الجبهة مستهدفة محطة "أذربيجان" الكهروحرارية اكبر محطة الطاقة الكهربائية في جنوب القوقاز قرابة الساعة 4 ليلة اليوم.

* دمرت وحدات جيش أذربيجان قوات ومعدات العدو الذي حاول شن هجوم ليلة 11 اكتوبر بغية استرداد مواقع فقدها.

* دمرت عمليات جيش أذربيجان خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من افراد قوات أرمينيا وكذلك 5 من دبابات ت72 و6 من مدافع الهاوتزر د20 ود30 و5 من الشاحنات العسكرية الحافلة بالاسلحة والمعدات القتالية و11 من وسائل النقل العسكرية الاخرى و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و5 من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع 2 اس 1 غووزديكا و8 من انظمة الدفاع الجوي ومحطات الرادار.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيدي عن تدمير وحدات الدفاع الجوي الأذربيجانية طائرة مسيرة دون طيار خاصة بقوات أرمينيا حاولت التحليق نحو مدينة منكجوير قرابة الساعة 8 صباح اليوم.

* كبدت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية وحدات المدافع الـ41 لقوات أرمينيا الاحتلالية بخسائر كبيرة بانزال ضربات جوية عليها.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرى طاشكسان المحررة بمحافظة جبرائيل وهوراديز المحررة بمحافظة فضولي وسوقوفوشان المحررة بمحافظة ترتر.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 41 مدنيا والمصابين الى 205 جريح بجانب تعرض 1165 بيت و146 منشأة مدنية و57 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 13:00 يوم 11 اكتوبر 2020م.