وزير الخارجية الاذربيجاني يحضر الحدث الرفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد
AzerTAg.az
١١.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٧]
باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج)
غادر وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والوفد المرافق له الى مدينة بلغراد لحضور الحدث الرفيع المستوى المكرس للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه يتوقع لقاء الوزير جيهون بايراموف مع نظيره الصربي وكبار المسئولين الاخرين.
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