  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بلغراد تستضيف قمة حركة عدم الانحياز في 11-12 أكتوبر

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١١:١٠]

    بلغراد، 11 أكتوبر (أذرتاج)

    ستستضيف عاصمة صربيا مدينة بلغراد قمة حركة عدم الانحياز في 11-12 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان ممثلي أكثر من 100 بلد سيشاركون في القمة المكرسة للذكرى السنوية الستين للمؤتمر الأول المنعقد في بلغراد.

    كتب الرئيس الصربي آلكساندر فوجيج في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي ان الضيوف يصلون الى بلغراد للمشاركة في الحدث. سبق واجتمع ممثلو البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز في بلغراد قبل هذا بـ60 سنة لأول مرة في تاريخ المنظمة.

    ستجمع القمة تحت سقفها كبار المسئولين من 9 منظمات دولية و105 بلد.

    أذربيجان عضو في الحركة من العام 2011.واستضافت باكو في 25 أكتوبر عام 2019 اجتماع القمة الثامن عشر لقادة الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

     

    AZERTAG.AZ :بلغراد تستضيف قمة حركة عدم الانحياز في 11-12 أكتوبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
    الرئيس: كان الارمن يظنون أن جيش أذربيجان لن يقدر على تحرير هادروت
    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
    الرئيس علييف: يجد كل من ينظر الى قصبة هادروت أن الارمن ما كانوا يعدون هذه الاراضي ديارَهم الام
    أين المليارات المجموعة في حملات الاعانات المنظمة هنا؟ في جيوب قيادة أرمينيا السارقة التي خادعت الارمن الاثرياء
    ١١.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٧]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يحضر الحدث الرفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد
    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٥‎]
    التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 11 أكتوبر
    بلغراد تستضيف قمة حركة عدم الانحياز في 11-12 أكتوبر