بلغراد تستضيف قمة حركة عدم الانحياز في 11-12 أكتوبر

بلغراد، 11 أكتوبر (أذرتاج)

ستستضيف عاصمة صربيا مدينة بلغراد قمة حركة عدم الانحياز في 11-12 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان ممثلي أكثر من 100 بلد سيشاركون في القمة المكرسة للذكرى السنوية الستين للمؤتمر الأول المنعقد في بلغراد.

كتب الرئيس الصربي آلكساندر فوجيج في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي ان الضيوف يصلون الى بلغراد للمشاركة في الحدث. سبق واجتمع ممثلو البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز في بلغراد قبل هذا بـ60 سنة لأول مرة في تاريخ المنظمة.

ستجمع القمة تحت سقفها كبار المسئولين من 9 منظمات دولية و105 بلد.

أذربيجان عضو في الحركة من العام 2011.واستضافت باكو في 25 أكتوبر عام 2019 اجتماع القمة الثامن عشر لقادة الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز.