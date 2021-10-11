حرس الحدود: لا وجود لقوات دولة ثالثة أبدا في الحدود الأذربيجانية

باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج)

ردا على تصريحات كاذبة نقلتها وسائل الاعلام الإيرانية عن اللواء علي قدرزي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، أعلن جهاز حرس الحدود رسميا ان قوات دولة ثالثة لم تكن موجودة ابدا في الحدود الأذربيجانية ولا وجود لها حاليا فيها ولن تكون فيما بعد.

أفادت وكالة أذرتاج ان البيان الذي نشره جهاز حرس الحدود الاذربيجاني يعلن ان الاتهامات المتعلقة بوجود التكفيريين المرتزقة في أراضي جمهورية أذربيجان وكذلك استخدام البلدان الثالثة أراضي أذربيجان لتنفيذ الاعمال الاستخباراتية ضد إيران كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

لا يوجد في حدود الدولة الأذربيجانية وفي هيئات حرس الحدود الأذربيجانية قوات اية دولة خارجية أو خبراؤها. ولا يحتاج جهاز حرس الحدود الاذربيجاني الى أي دعم من القوات الخارجية وهو يملك احدث إمكانيات للحماية والحراسة القوية لحدود الدولة الأذربيجانية.

إن تطبيق المراقبة الحدودية والجمركية في جزء أذربيجاني من الطريق البري بين كوروس وقافان في الحدود مع أرمينيا حق سيادي لجمهورية أذربيجان.

رغم اجراء لقاءات عمل على المستويات المختلفة بين حراس الحدود الأذربيجانية والإيرانية وتبادل الخبرات المتتالية بينهم، لم تقدَّم الى الجانب الاذربيجاني حتى الآن معلومات عما جاء في تصريحات قائد قوات حرس الحدود الإيرانية ولم يعرض أي دليل عنه.

إن ظروف العمليات الحالية في حدود الدولة مع جمهورية إيران الإسلامية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة لهيئات حرس الحدود الأذربيجانية. إن أي استفزاز موجه ضد المصالح القومية لجمهورية أذربيجان في الحدود سيتم تصديه بشدة فيما بعد أيضا.

نظرا فيما يشار اليه، نوصي المسئولين الإيرانيين بتحمل مسئولية أكثر ونناشدهم التجنب من نشر معلومات كاذبة ومضللة.