الرئيس: كان الارمن يظنون أن جيش أذربيجان لن يقدر على تحرير هادروت

هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إن الارمن كانوا يظنون أن جيش أذربيجان لن يقدر على تحرير هادروت لأن هادروت كانت مركزا اداريا لمحافظة هادروت لاقليم قراباغ الجبلي الذاتي الحكم البائد.

واوضح رئيس الدولة أن قيادة أرمينيا ومجتمع أرمينيا وجدتا أن جميع الاراضي هي لنا بالنسبة لنا سواء هل هي فضولي ام جبرائيل ام زنكيلان ام هادرون ام شوشا ام سوقوفوشان حيث تحرير القصبات السكنية الواقعة في اقليم قراباغ الجبلي الذاتي الحكم البائد قد أظهر لارمينيا أننا لن نقف حتى تتعهد أرمينيا التزاما بانسحابها من اراضينا ولم نقف. بعد أن استعدت أرمينيا لتوقيع وثيقة الاستسلام وبعد ما بلغتنا معلومة حول ذلك قلنا نعم نقف فقفنا واسترددنا المحافظات الباقية عن طرق سياسية.