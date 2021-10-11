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    الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠١]

    باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انطلق اليوم الحدث الرفيع المستوى المكرس للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد الصربية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف ترأس الافتتاح الرسمي للحدث.

    وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الحدث عبر الاتصال المرئي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي
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    الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي