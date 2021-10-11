الرئيس إلهام علييف: الارمن هُجّروا الى هادروت من إيران في القرن الـ19 والجميع يعرف ذلك

هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إن دعاية أرمينيا مبنية على الكذب سواء هل خلال فترة الاحتلال ام خلال الحرب ام فيما بعد الحرب لان تاريخهم وماضيهم ومقومات دولتهم واساطيرهم مصطنعة تماما.

واضاف الرئيس علييف أن الارمن عبر العالم كونوا فكرة كاذبة في البلاد التي يقيمون فيها زاعمين بأن الاهالي الارمن كانوا يسكنون هنا طوال القرون والحال أن الارمن هُجّروا الى هادروت من ايران في القرن الـ19 والجميع يعرف ذلك وما كان من ارميني يقيم هنا حتى ذلك الحين وكانوا يزورون التاريخ واليوم هم مزورو حقائق اليوم.

ولفت الرئيس إلهام علييف الى أن هياكل أرمينيا الرسمية كانت خلال الحرب قد نشرت عددا لا يحصى من المعلومات الكاذبة مفيدا أن "وزارة الدفاع الارمينية وعلى فكرة يجب أن تستبدل تسميتها بوزارة الكذب كانت ترد منها معلومات كاذبة وسخيفة كثيرة جدا حتى تعجبنا وكذلك خبراء دوليين الى أن بلغت درجة الكذب بشأن هادروت اوجها لأن تحرير هادروت جعلت أرمينيا تزعزعت زعزعة معنوية نفسانية كبيرة.