الرئيس علييف: أثبتنا قوتنا امام أرمينيا وجميع العالم مرة اخرى بإنجازنا عملية هادروت

هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إن اهمية عملية هادروت في أن قيادة أرمينيا وجيش أرمينيا ما كانا يتوقعان توجه جيش أذربيجان نحو هادروت بعد جبرائيل وكانا يظنان اننا نتجه نحو فضولي وعلى الرغم من امتلاكهم قوات كبيرة في هادروت فما كانوا منتظرينا هنا.

واوضح الرئيس علييف أن اخذ هادروت كان يطلب تفان واحترافية عالية من حيث وجهة نظر عسكرية مفيدا اننا أثبتنا قوتنا أمام أرمينيا وجميع العالم مرة اخرى بإنجازنا عملية هادروت وأننا سنحررنّ جميع اراضينا من الاحتلال مهما كلف الثمن.