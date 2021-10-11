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    الرئيس: كانت مجموعة منسك بصراحة تخادعنا طوال السنين

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]

    هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إنني كنت أرى خلال اجتماعاتي مع اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين خلال السنوات الاخيرة أن الامال تنطفي في أعينهم وذلك طبيعي وكم سنة يمكن الانتظار وكم سنة يمكن القول بأن مجموعة مينسك أتت وغادرت واقترحت بشيء والارمن رفضوا؟

    واوضح الرئيس علييف قائلا "إنني يجب أن اقول بصراحة أنها كانت تخادعنا طوال السنين وما كان يسعني أن اقول ذلك لهم حتى في كثير من المقابلات الصحافية خلال فترة الحرب ما كان يسعني أن اتحدث عن خططنا بصراحة لان ذلك كان سرا عسكريا وكان هدفنا الرئيسي احراز نصرا تاما ورفع علمنا في شوشا والآن يسعني القول بأن هذه المهمة كانت موضوعة منذ اول ايام الحرب ونلنا هذه المهمة.

     

     

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