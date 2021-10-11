تطهير مساحة 18.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 4 – 9 أكتوبر 28 لغما مضادا للمشاة ولغمين مضادين للدبابات و35 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 18.9 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.