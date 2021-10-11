العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند

خوجاوند، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان افراد قسم الشرطة عثروا اثناء تفقدهم المآوي والخنادق التي كانت للعدو قبل انسحابهم منها على مدفع رشاش و3 أنواع مختلفة من الرشاشات و9 قنابل يدوية و11 مشط رشاش و3500 طلقة من عيارات مختلفة.