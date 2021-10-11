الرئيس إلهام علييف: عزمنا على تحويل هادروت الى مركز دولي للثقافة والسياحة

هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إننا اطلقنا اليوم اعادة اعمار واصلاح وبناء هادروت حيث وضعنا حجر الاساس للطريق البري الواصل الى هادروت وجبرائيل ذي 4 مسالك وكذلك الطريق البري الواصل الى هادروت وفضولي وانشاء محطة "هادروت" الكهربائية الفرعية وحجر الاساس لمسجد هادروت الجديد.

ولفت الرئيس علييف الى اننا نستعيد العدالة التاريخية بالتوازي مع التزامنا بقيمنا الدينية والمعنوية وفي الوقت ذاته سنبني القسم التاريخي من هادروت من جديد وبين ايدينا صور ابتدائية لاصلاح المباني الموجودة ولو قليلة وفي الوقت ذاته يؤلمنا عشوائية وغير نظافة في القصبة طبعا. ومن غير الممكن تصور القصبة في هذه الحالة فلذلك عزمنا على تحويل هادروت الى مركز دولي للثقافة والسياحة.