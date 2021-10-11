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    سياسة


    لقاء بين وزيري خارجيتي أذربيجان وتركيا في بلغراد

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٩]

    باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إطار الحدث الرفيع المستوى المكرس للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم في مدينة بلغراد لصربيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول بعض قضايا أجندة التعاون الثنائي والوضع الحالي في المنطقة.

    كما ناقش الطرفان التعاون داخل المنظمات الدولية.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء بين وزيري خارجيتي أذربيجان وتركيا في بلغراد
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