الرئيس علييف: كانوا راغبين في مواصلة الاحتلال مدة 30 سنة اخرى ولكنا قضينا على ذلك

هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إنني دُهشت خلال زيارتي قرية توغ وقد كانوا ينظمون مهرجانات كل سنة في توغ ويجلبون ضيوفا من الخارج ثم ينشرون مقاطع فيديو تدعي بأنها متطورة متقدمة والكنها في حالة مدمرة والمدرسة مدمرة ودار الثقافة مهدومة والمباني كلها قد عفى عليها الزمن وكل ذلك يدل على حقيقة احتلال أرمينيا.

واضاف الرئيس علييف انهم حال كونه احتلوا اراضينا وعرضوا الاهالي الاذربيجانيين للتطهير العرقي ودمروا المباني والاثار التاريخية ولم ينوا لأنفسهم من حياة بل كانوا راغبين في مواصلة الاحتلال مدة 30 سنة اخرى وكان المجتمع الدولي هو الآخر والذين يشتغلون في هذه القضية غاضين النظر من ذلك بصراحة ولكنا قد قضينا على ذلك.

وسمى الرئيس علييف تحرير هادروت بحادث تاريخي قائلا اننا نواصل بعد ذلك مسيرتنا نحو النصر بمختلف الاتجاهات وكان احدها اتجاه فضولي ولم تمض بعد تحرير هادروت مدة 10 ايام حتى حررنا فضولي وكان الاتجاه الآخر اتجاه شوشا وهاكم الطريق التاريخي المسمى بطريق النصر المذكور كان يمر من خلال غابات هادروت ايضا.