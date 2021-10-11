الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تحبط بشكل فعال كل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تنتهج أذربيجان سياسة داخلية وخارجية مستقلة تماما وتحبط بشكل فعال جميع محاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في الحدث الرفيع المستوى لحركة عدم الانحياز.

أشار الرئيس إلى أنه في وقت يواجه فيه العالم جائحة كوفيد - 19 في أوائل عام 2020، تولت أذربيجان رئاسة الحركة بالمسئولية وبذلت جهودا جادة للاستجابة للتهديدات التي يشكلها الوباء في الوقت المناسب وطرحت مبادرات في هذا الاتجاه.

قال الرئيس: "حققنا المبادرة التي تقدمنا بها لعقد اجتماع القمة الإلكترونية لحركة عدم الانحياز على مستوى رؤساء الدول والحكومات في مايو من عام 2020. كنتيجة عملية للقمة، تم إنشاء قاعدة بيانات تغطي الاحتياجات الإنسانية والطبية الأساسية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. تستخدم منظمة الصحة العالمية قاعدة البيانات هذه كمصدر مرجعي لتلبية الاحتياجات الحالية لحركة عدم الانحياز في مكافحة الجائحة".