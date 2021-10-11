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    سياسة


    الرئيس علييف: تبدأ اليوم فترة جديدة لهادروت وقراباغ عامة

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]

    هادروت المحررة، 11 أكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع له مع اعضاء مجتمع محافظة خوجاوند المحررة في قصبة هادروت المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إن الاحتفال بالذكرى السنوية الاولى لتحرير هادروت معكم هنا في هادروت اعتقد انه يتكتسب بمعنى خاصة حيث اننا رجعنا الى هادروت في خوجاوند بعد فاصل طويل.

    اضاف الرئيس علييف أننا عدنا بالقتال واراقة الدماء والتضحية بالشهداء ورحم الله جميع شهدائنا وقد استعدنا العدالة التاريخية على حساب دمائهم وارواحهم وشجاعة جنودنا وبسالتهم وطردنا الغزاة من أراضينا الام ورجعنا الى مسقط رؤوسنا. وتبدأ اليوم فترة جديدة لهادروت وقراباغ عامة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: تبدأ اليوم فترة جديدة لهادروت وقراباغ عامة
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