أذربيجان: تسجيل 611 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 638 مصاب ووفاة 13 مصابا في 11 أكتوبر

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 611 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 638 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 11 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 492 ألف و790 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 473 ألف و661 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و677 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و452 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و575 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و958 ألف و312 فحص طبي.