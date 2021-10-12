أذربيجان: تطعيم 511 جرعة من لقاح كورونا في 11 أكتوبر

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 511 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 226 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و285 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و997 ألف و289 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و889 ألف و404 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و107 ألف و885 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.