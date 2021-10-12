  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.7 يضرب إندونيسيا

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٠]

    طوكيو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان زلزالا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب اندونيسيا. وقع الزلزال على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 161 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة ترناته.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.7 يضرب إندونيسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:١١]
    عقد اجتماع تشاوري بين الوفدين التركي والإيراني في أنقرة
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
    وزير الخارجية الاوزبكي يلتقي بمسؤولي حكومة أفغانستان
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
    أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات وقضايا إقليمية
    زلزال بقوة 5.7 يضرب إندونيسيا