التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 12 أكتوبر

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

اليوم الـ16 من الحرب الوطنية

* ادلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة خبر غلوبال التركية 12 اكتوبر.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أرمينيا الاحتلالية حاولت القيام باقتحام مواقع جيش أذربيجان بفرق صغيرة بضع مرات في اتجاهي أغدره – أغدام وفضولي – جبرائيل بغية استرداد المواقع التي فقدتها ونتيجة لفعاليات منفذة دمر عدد كبير من افراد قوات أرمينيا و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد ودبابة ت72 وعدة شاحنات عسكرية. وخلال عمليات قتالية تراجع قائد القوات المدفعية للفوج الـ9 لقوات أرمينيا مع القوات التابعة له نحو منطقة هادروت السكنية فيما هرب افراد الكتيبة الـ5 للفوج المذكور تاركين المعدات القتالية المخصصة لهم في مواقع قتالية. كما تراجع افراد الفوجين الـ5 والـ522 تاركين السيارات والمعدات القتالية لهما في مواقعهما وفق ما نشرت وكالة أذرتـــاج عن بيان وزارة الدفاع. ونتيجة لضربات مدفعية على منطقة قيرميزي بازار دمر مأوى تحت الارض لدى منطقة مرابطة الفوج الـ1 ومعدتين لوحدة العدو المتراجعة. وبين قتلى جيش العدو الذي تكبد بخسائر كبيرة في الارواح قائد الكتيبة التابعة للفوج الـ246 المقدم ارثور غريغوريان ايضا.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرية سليمانلي المحررة من الاحتلال بمحافظة جبرائيل.

* دمرت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار خاصة بجيش أرمينيا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 41 مدنيا والمصابين الى 207 جريح بجانب تعرض 1185 بيت و148 منشأة مدنية و57 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 12:00 يوم 12 اكتوبر 2020م.