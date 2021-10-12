ليلى علييفا تشارك في تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 11 اكتوبر يقع على عنوان شارع مظاهر رستموف أرقام 9 و11 و13 و17 في حي خطائي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها 2300 ساكن.

وشاركت في حفل التسخير رئيسة مؤسسة ايديا ليلى علييفا ايضا.

وانضمت ليلى علييفا الى فعاليات غرس الاشجار وتفقد الاعمال المنجزة وتحدثت مع السكان والتقطت صور تذكارية جماعية.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

كما غرست 600 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما في مساحة 2000 متر مربع وأقيمت 13 عريشة في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

ورفع السكان شكرهم للجمعية الاهلية على انجاز المشروع في الفناء.