توقيع اتفاقية تعاون عسكري فني بين أذربيجان وصربيا – صور

بلغراد، 12 أكتوبر، أذرتاج

التقى وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني مدد قولييف بوزير الدفاع الصربي نيبوجسا ستيفانوفيتش على هامش زيارة يقوم بها لصربيا مع الوفد المرافق له للمشاركة في فعاليات معرض "بارتنر 2021م" للاسلحة والمعدات الحربية المنظم في عاصمة البلد بلغراد خلال 11-14م.

وقع الطرفان في اللقاء على اتفاقية تعاون عسكري فني بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وصربيا.

كما اجتمع الوزير قولييف مع رئيس مجمع "يوقو ايمبورت" الصناعي الدفاعي يوقوسلاف بتكوفيتش وبحث الجانبان في اللقاء الاوضاع الراهنة لعلاقات البلدين في المجال العسكري الفني وآفاق التعاون المستقبلية.