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    نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

    نظمت مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات.

    أفادت أذرتاج أن حصاد الجولة الاولى جاءت كما يلي:

    أدفوكات – تيمسبورت 6-2، الحكام غفاروف واقايف وحسينوف وعسكروف،

    بورجالي – دالغا 6-4، الحكام جبرائيلوف وفرجوف ونبييفا وأسدوف،

    باكو فاير 3 – إيسما باكو 5-2، الحكام هيبتوف وحسينوف واقايف وصمدلي،

    خان لنكران – روان 4-4، الحكام محمدوف وحسنوف ونبييفا وأسدوف،

    باكر تيلي – بيبي هيبت 2-1، فرجوف وهيبتوف وحسينوف ونجفوف،

    ذو الفقار – هوسان 0-0، الحكام حسنوف وحسينوف ونبييفا وحسينوف، المباراة اوقفت في الدقيقة الاخيرة وقرار النتيجة على لجنة التأديب والانضباط،

    ستار كارغو 2 – أتلتيكو باكو 5-8، الحكام حسينوف ومحمدوف وفرجوف ومحمدوف.

     

    AZERTAG.AZ :نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات
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