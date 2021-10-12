باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج نظمت مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات. أفادت أذرتاج أن حصاد الجولة الاولى جاءت كما يلي: أدفوكات – تيمسبورت 6-2، الحكام غفاروف واقايف وحسينوف وعسكروف، بورجالي – دالغا 6-4، الحكام جبرائيلوف وفرجوف ونبييفا وأسدوف، باكو فاير 3 – إيسما باكو 5-2، الحكام هيبتوف وحسينوف واقايف وصمدلي، خان لنكران – روان 4-4، الحكام محمدوف وحسنوف ونبييفا وأسدوف، باكر تيلي – بيبي هيبت 2-1، فرجوف وهيبتوف وحسينوف ونجفوف، ذو الفقار – هوسان 0-0، الحكام حسنوف وحسينوف ونبييفا وحسينوف، المباراة اوقفت في الدقيقة الاخيرة وقرار النتيجة على لجنة التأديب والانضباط، ستار كارغو 2 – أتلتيكو باكو 5-8، الحكام حسينوف ومحمدوف وفرجوف ومحمدوف.

AZERTAG.AZ : نتائج مباريات الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

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